Beril Pozam evliliği tavsiye ediyor: Şahane

Yalı Çapkını setindeki arkadaşlıkları büyük bir aşka dönüşen ve 2024 yılının Ağustos ayında dünyaevine giren Beril Pozam ile Ersin Arıcı çifti, mutlu evlilikleriyle de dikkat çekiyor.

İki yıldır evli bir kadın olan oyuncu Beril Pozam, All Magazine dergisine konuştu.

İşte Pozam'ın açıklamalarından ara başlıklar:

"KURSLARA GİDİYORUM"

"Hayatımın şu an için dingin bir evresindeyim. Gitar dersine, terziliğe, spora odaklandığım, hızımı yavaşlattığım bir dönemdeyim.

"EVLİLİK ŞAHANE"

Hayatın güzelliğini de acısını da paylaşabileceğin biri varsa hayatında evlilik şahane bir şey. Evlilik kendini güvende, mutlu, huzurlu hissettiğin bir yer.

Etrafımdaki insanların güzelliği birçok şeyden daha kıymetli. Ruhumun sağlığına çok önem veriyorum.

"PARLAYABİLİRİZ"

Yeni oyuncularda dayanışma kültürü artmış durumda. Kendimizi yalnızlığa mahkum etmek yerine birbirimizin elinden tutup hep birlikte parlayabiliriz.

Hayatı çok seviyorum. Dünya insanların kötülüğüne rağmen hâlâ çok güzel bir yer.

Maneviyatımı okuyarak ve güvendiğim insanlarla sohbet ederek besliyorum."