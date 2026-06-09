Beril Pozam'ın "İnşirah" suresi itirafı şaşırttı! "Okuduktan sonra..."

Yalı Çapkını ve Kıskanmak dizileriyle adından söz ettiren oyuncu Beril Pozam, son olarak katıldığı bir programda maneviyatına ve inancına dair yaptığı açıklamalarla sosyal medyayı adeta salladı.

Pozam, İnşirah suresi okumanın üzerindeki etkilerinden söz etti.

İnancıyla ilgili de konuşan oyuncu, çocukluğunda merak ettiği için İncil'i de Kur'an-ı Kerim okuduğunu da söyledi.

İnşirah etkisi

Yalı Çapkını dizi setinde set arkadaşı oyuncu Emre Altuğ ile aralarında geçen diyalogdan bahsede güzel oyuncu, "Yalı Çapkını'ndayken bir gün Emre Altuğ dedi ki ben sabahları İnşirah Suresi okurum. Bende hiç İnşirah suresini duymamıştım. Bir bakayım dedim internetten. Baktım ve böyle o an gerçekten gönlümden vuruldum yani." dedi.

"Çok etkileyici"

Pozam, İnşirah suresini okumaya başladıktan sonra yaşadığı içsel rahatlamayı ve manevi dönüşümü şu sözlerle ifade etti:

"O sureyi okuyunca hayatımın öyle bir dönemindeyim ki; rahatlamaya, ferahlamaya ihtiyaç duyduğum içsel bir rahatlama evresindeydim. Bende İnşirah okumaya başladım. Yazılmış en iyi kitap bence, öyle bir iddiam var benim. Çok etkiliyor beni gerçekten. Bir de duyduğun derme çatma algılardan duyduğun şeylerin aslında ne kadar olmadığını, ne kadar başka şeylerin anlatıldığını. Felsefesinin ne kadar derinlikli ve anlamlı olduğunu birebir okuduğunda ki söylüyor yani. Okuyalım diye gönderilmiş biz anlayalım diye gönderilmiş bir kitap ve nasibimde benim bu zamanımda, bu zamanda okumam gerekiyormuş. Daha önceden de okumuştum ama bu kadar etkilenmemiştim."