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Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu boşandı

Savaşçı dizisinde Kaan Bozok karakterini canlandıran oyuncu Berk Oktay, kavgalı olduğu eşinden sonunda ayrıldı.

Haber Merkezi | 19.02.2020 - 07:50..
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Berk Oktay, 2016 yılında evlendiği Merve Şarapçıoğlu’ndan boşandı. Çiftin boşanma davası Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde görüldü. Söz konusu boşanma davasına mahkeme tarafından gizlilik kararı verilmişti.

YALANLAMIŞTI

Berk Oktay’ın özel fotoğraflarını ifşa etmekle suçlanan Merve Şarapçıoğlu, Merve Özbey’in kına gecesine katılan isimlerden biriydi.

Şarapçıoğlu, ifşa iddialarını soran muhabirlere, “Herkes kendini benim yerime koysun” deyip, böyle bir şeyin mümkün olmadığını, çok yıprandığını ve gerçeğin ortaya çıkacağını ifade etmişti.

Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu boşandı

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