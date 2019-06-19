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Berkay-Arda davasında ikinci duruşma

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasındaki kavgaya ilişkin açılan davanın 2. duruşması bugün görüldü.

Haber Merkezi | 19.06.2019 - 10:59..
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Berkay-Arda davasında ikinci duruşma

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasındaki kavgaya ilişkin açılan davanın 2. duruşması bugün gerçekleşti.

41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Berkay katıldı. Arda Turan'ın avukatının hazır bulunduğu duruşmada tanıklar dinlendi.

BERKAY'A RET

Berkay’ın avukatları tanık olarak milli futbolcu Burak Yılmaz’ın da dinlenmesini talep etti ancak mahkeme bu talebi reddetti. Duruşma 11 Eylül 2019’a ertelendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Emirgan’da 10 Ekim 2018'de Gizli Kalsın isimli eğlence mekanında futbolcu Arda Turan’ın şarkıcı Berkay’ın eşi Özlem Şahin'i taciz ettiği, çıkan tartışma sonrası Arda'nın Berkay'a kafa atarak burnunu kırdığı ve hastanede silahla ateş ettiği, Berkay'ın da Arda'ya hakaret ettiği iddia edilmişti. Berkay ve eşinin şikayetçi üzerine Arda Turan hakkında ”cinsel taciz”, ”kasten yaralama”, ”Genel güvenliği tehlikeye sokacak tarzda silahla ateş etme”, ”ruhsatsız silah bulundurma” suçlarından 12,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Aynı davada Berkay Şahin hakkında da ”hakaret” suçundan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Berkay-Arda davasında ikinci duruşma

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