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Berkay Şahin'den eşine yeni cip

Berkay Şahin, ikinci çocuklarını dünyaya getiren eşi Özlem Ada Şahin'in arabasını değiştiriyor.

Haber Merkezi | 30.08.2019 - 08:35..
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Popçu Berkay önceki gün Nişantaşı City’s AVM’de görüntülendi. Ünlü şarkıcı alışveriş mrkezine son model Range Rover marka cip ile geldi.

Berkay Şahin'den eşine yeni cip

TEST EDİYOR

Popçu, “Test sürüşü yapıyorum. Daha parasını vermedim. Eşim Özlem ‘Okey’ derse alacağım. Büyük ihtimalle olacak. Çünkü daha büyük ve geniş. Ben de Lamborghini’yi kullanacağım” dedi.

Berkay’ın eşine hediye edeceği cipin fiyatı yaklaşık 1 milyon 892 bin lira.

Berkay Şahin'den eşine yeni cip

Popçu Berkay Şahin, 30 Ağustos 2016’da Özlem Ada ile evlenmiş, 31 Temmuz 2017’de de kızı Arya’yı kucağına almıştı. Şarkıcı 16 Temmuz'da ikinci kez baba oldu.

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