Berkay'dan Maldivler tatili açıklaması

Bir haftadır Maldivler'de tatil yapan şarkıcı Berkay, gelir gelmez spora başladı. Berkay, önceki gün bir spor salonundan çıkarken görüntülendi.

Pilatese başladığını söyleyen şarkıcı, eşi Özlem Ada Şahin’le geçen hafta yaptığı Maldivler tatili hakkında da konuştu.

"NE PAHALISI"

Kaldıkları otele günlük 27 bin 500 lira ödediği iddia edilen Berkay, ‘Pahalı tatil’ yorumlarına sinirlendi: “Ne pahalısı, herkes gidiyor. Biz gidince mi bir şey oldu sanki. Herkese nasip olsun tatile gitmek; çok dinlendik”

Berkay ve ailesine bir haftalık tatilin maliyeti 192 bin 500 TL'ye mal oldu.

AYLIK GELİRİNİ AÇIKLAMIŞTI

Berkay, Arda Turan ile olan davasının ilk duruşmasında aylık gelirini bin lira olarak açıklamış, sonra sadece teliflerden 200 bin lira kazandığı ortaya çıkmıştı.