Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'in tatil paylaşımı gündem yarattı: Otel değil ev

Sahnelerin başarılı isimlerinden şarkıcı Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin, 2016 yılında evlenmişlerdi.

3. ÇOCUK GELİYOR

İkili, 2017 yılında ilk kızları Arya'yı, 2019 yılında ise ikinci kızları Zeynep Mira'yı kucaklarına almıştı. Mart ayında sevenlerine müjdeli haberi veren ünlü çift, bir kez daha anne ve baba olmaya hazırlandıklarını açıklamıştı.

"BURASI OTEL DEĞİL EV"

Hamilelik sürecine dair sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapan Özlem Ada Şahin, son olarak tatil pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Havuz hijyeniyle ilgili bir takipçisinden uyarı alan Şahin, cevabıyla gündem oldu. Ünlü isim, takipçisine 'Burası otel değil, ev' yanıtını verdi.

Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin'in tatil yaptığı evi görenler hayran kaldı.