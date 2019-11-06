Berkay'ın yeni oyuncağı

Yakın arkadaşı Demet Akalın ile yaşadığı hediye polemiği ile gündemden düşmeyen Berkay, şimdi de yeni aldığı arabayla gündeme geldi.

YENİ OYUNCAĞIYLA POZ VERDİ

Ünlü şarkıcı, son model Bentley marka araç satın aldı. Berkay, lüks araç için kesenin ağzını açarak 2 milyon 200 bin lira ödedi.

Aracına, Berkay ve eşi Özlem Şahin’in baş harflerinden oluşan özel “BOS” plaka taktıran şarkıcı, yeni aracının önünde poz verdi.

"AYLIK GELİRİM 1000 LİRA"

Arda Turan'la yaşadığı kavgayla iligil görünen mahkemede Berkay, aylık gelirinin bin lira olduğunu söylemişti. Berkay, bu sözlerin tepki çekmesi üzerine 'kinaye' yaptığını belirten bir açıklamada bulunmuştu.