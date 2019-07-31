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Berlin Havalimanı'nın inşaatı hala bitmedi

Temeli 2006’da atılan ve 2008 yılında bitmesi öngörülen Berlin’in yeni havalimanının kaba inşaatı bitince, ülkede kutlama yapıldı.

Haber Merkezi | 31.07.2019 - 20:06..
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Berlin Havalimanı'nın inşaatı hala bitmedi

2006’da yapımına başlanan havalimanının açılışı tam 5 kez ertelendi. Son olarak açılışın 2020’nin sonbahar aylarında gerçekleştirileceği açıklandı.

Bir türlü tamamlanamayan havalimanının bir kısmı bitince Almanlar kutlama yapmaya başladı.

Öte yandan Alman basını, İstanbul Havalimanı'nın inşa sürecini Berlin'de yapımı devam eden havalimanı ile karşılaştırmıştı.

"TÜRKİYE VE ÇİN HAVACILIKTA YARIŞA GİREBİLİR"

Gazete yer alan haberde; "Şunun kabul edilmesi gerekiyor: İstanbul, Berlin'in başaramadığını başardı. Türkiye'nin en büyük şehrinin yeni havalimanının faaliyete başlama süreci halihazırda birkaç kez ertelenmişti. Ancak havalimanı, beş yıldan kısa bir zaman alan inşa sürecinin ardından artık faal. Bunun karşısında, Berlin'in havalimanının inşaatı, muhtemelen ancak 2020 ya da 2021'de bitecek. Yani planlanan tarihten 10 yıl sonra. İlk açılış törenindense 14 yıl sonra. Ama bu karşılaştırma pek de yerinde değil. Otokratik ülkelerde inşaat projelerini hayata geçirmek elbette daha kolay. Bunu yakında üçüncü havalimanı açılacak olan Pekin'de de görüyoruz. Türkiye ve Çin yakında dünyanın en hareketli havaalanına sahip olmak için yarışacak." yazıldı.

BİR KISMI BİTTİ DİYE KUTLAMA YAPILDI

Berlin Havalimanı'nın, terminal 2 kaba inşaatı bittiği için ülkede bayram havası oluştu. Başta 2 milyar euroya mal olan havalimanı, şimdiki hesaplara göre 6,44 milyar euroya çıktı.

Berlin Havalimanı'nın inşaatı hala bitmedi

Berlin Havalimanı'nın inşaatı hala bitmedi

Berlin Havalimanı'nın inşaatı hala bitmedi VİDEO

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