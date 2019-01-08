Berlin havalimanlarındaki grev uçuşları iptal ettirdi

Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Tegel ve Schönefeld Havaalanlarındaki grev sabah saat 05.00’te başladı.

BİRÇOK UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Birleşik Hizmet Çalışanları Sendikası’nın (ver.di) çağrısıyla başlayan greve 400 güvenlik personeli katıldı. Grev; 08.45’de sonlanmasına rağmen birçok uçuş iptal edilmek zorunda kaldı.

YOLCULAR UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU

Tegel Havaalanı’nda 42 uçuş, Schönefeld Havaalanı’nda ise 5 uçuş iptal edildi, 25 uçuş ise rötarlı gerçekleştirildi. Ertelenen uçuşlar nedeniyle yolcular zor durumda kaldı ve uzun kuyruklar oluşturdu.

23 OCAK'TA BİR GÖRÜŞME DAHA YAPILACAK

Daha önce toplu sözleşme görüşmeleri yapılmış, ancak sonuç alınamamıştı. Sendika temsilcileri bu görüşmelerde 20 euro saat ücret istemişti. Ücreti çok bulan işveren temsilcileri kararı kabul etmedi. Ortak bir yol bulmak için iki taraf da 23 Ocak'ta bir görüşme daha yapacak.