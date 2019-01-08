taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.40355
Euro
6.18895
Altın
1283.81
Borsa
89951.09
Gram Altın
222.845

Berlin havalimanlarındaki grev uçuşları iptal ettirdi

Berlin havalimanlarında uçuşlar; saat ücretinin 20 euro olmasını isteyen güvenlik görevlileri nedeniyle ertelendi. Ertelemeler nedeniyle havalimanında yolcular uzun kuyruklar oluşturdu.

Haber Merkezi | 08.01.2019 - 09:50..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Tegel ve Schönefeld Havaalanlarındaki grev sabah saat 05.00’te başladı.

Berlin havalimanlarındaki grev uçuşları iptal ettirdi

BİRÇOK UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Birleşik Hizmet Çalışanları Sendikası’nın (ver.di) çağrısıyla başlayan greve 400 güvenlik personeli katıldı. Grev; 08.45’de sonlanmasına rağmen birçok uçuş iptal edilmek zorunda kaldı.

Berlin havalimanlarındaki grev uçuşları iptal ettirdi

YOLCULAR UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU

Tegel Havaalanı’nda 42 uçuş, Schönefeld Havaalanı’nda ise 5 uçuş iptal edildi, 25 uçuş ise rötarlı gerçekleştirildi. Ertelenen uçuşlar nedeniyle yolcular zor durumda kaldı ve uzun kuyruklar oluşturdu.

Berlin havalimanlarındaki grev uçuşları iptal ettirdi

23 OCAK'TA BİR GÖRÜŞME DAHA YAPILACAK

Daha önce toplu sözleşme görüşmeleri yapılmış, ancak sonuç alınamamıştı. Sendika temsilcileri bu görüşmelerde 20 euro saat ücret istemişti. Ücreti çok bulan işveren temsilcileri kararı kabul etmedi. Ortak bir yol bulmak için iki taraf da 23 Ocak'ta bir görüşme daha yapacak.

Berlin havalimanlarındaki grev uçuşları iptal ettirdi

Berlin havalimanlarındaki grev uçuşları iptal ettirdi

Berlin havalimanlarındaki grev uçuşları iptal ettirdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İZBAN grevi Erdoğan'ın kararıyla ertelendi

İZBAN grevi Erdoğan'ın kararıyla ertelendi

100
14 ilde okullara kar tatili

14 ilde okullara kar tatili

20
Çin'den tartışılacak karar: İslamiyet Çinlileştirilecek

Çin'den tartışılacak karar: İslamiyet Çinlileştirilecek

189
FETÖ'cüler rehinelerin arasına girmeye çalıştı

FETÖ'cüler rehinelerin arasına girmeye çalıştı

19
Motordan fırlayan fare, tamircileri korkuttu

Motordan fırlayan fare, tamircileri korkuttu

12
KKTC'de vicdani ret yasası Parlamento'da

KKTC'de vicdani ret yasası Parlamento'da

39
Kim Kardashian'a doğum hediyesi

Kim Kardashian'a doğum hediyesi

25
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir