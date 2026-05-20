Bernardo Silva, Manchester City'e veda etti

Portekizli futbolcu Bernardo Silva, sezon sonu ayrılacağı İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'e veda mesajı yayınladı.

Manchester City'nin resmi internet sitesine konuşan Silva, kulüpten ayrılırken ömür boyu kulübün taraftarı olarak kalacağını söyledi.

"AYRILMAK ZOR"

İsmi Galatasaray ile anılan 31 yaşındaki futbolcu "Dokuz yıl çok uzun bir süre, ayrılmak zor. Bir Manchester City taraftarı olarak ayrılıyorum. Portekiz'den geldiğimde Benfica taraftarıydım, ama şimdi bu kulübe olan duygularımın çok güçlü olduğunu kesin olarak söyleyebilirim." dedi.

"ÇOK ŞEY KAZANDIK"

Manchester City camiasına minnettar olduğu vurgulayan Silva, "Kupalar ve burada kişisel olarak başardıklarım açısından bir karışım söz konusu. Hiçbir şey yeterli değil, ama bence biz, bizim jenerasyonumuz çok şey kazandık." şeklinde konuştu.

MANCHESTER CITY KARİYERİ

Silva, Manchester City'de 459 maçta forma giyerken 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 6 İngiltere Premier Ligi, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 İngiltere Lig Kupası ve 3'er İngiltere Kupası (FA Cup) ve İngiltere Süper Kupası kazandı.