Berrak Tüzünataç: Evde çırılçıplak gezmiyorum

Bir youtube programına katılan oyuncu Berrak Tüzünataç, evinde çıplak dolaştığı ve perdeleri hiç kapatmadığı için komşularının rahatsız olduğu haberlerine yanıt verdi.

"VELEV Kİ GEZİYORUM"

Tüzünataç, "Röntgenci, ayıp değil mi? Sana ne! Velev ki geziyorum, içeri bakanda değil mi sorun? Ki öyle bir hobim yok. Nüdist bir durumum yok" dedi.

Güzel oyuncu, “Kendini ne kadar güzel buluyorsun?” sorusuna “10 üzerinden 8 derim” yanıtını veren Tüzünataç, “Hiç estetiğin var mı?” diye sorulunca da göğüslerini göstererek “İki tane var. Bana kadar. Karınca kararınca” dedi.

"DEDE GİBİYİM"

Tüzünataç "Sahte hesap kullanıyor musun?" sorusuna ise "Ben teknoloji konusunda tam bir dede gibiyim. Kesinlikle beceremem. Bir sahte hesabım olsa elime yüzüme bulaştırırım" yanıtı verdi.