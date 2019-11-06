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Berrak Tüzünataç parasız taksiye bindi

Parasız taksiye binen Berrak Tüzünataç, soluğu ATM'de aldı.

Haber Merkezi | 06.11.2019 - 14:49..
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Sunucu Burcu Esmersoy’un eski eşi Berk Suyabatmaz’la yeni bir ilişkiye yelken açtığı iddia edilen oyuncu Berrak Tüzünataç, önceki gün Etiler’de görüntülendi.

Taksiden inip ATM’den para çeken Tüzünataç'ın, taksiye parasız bindiği anlaşıldı. Ünlü oyuncu, görüntülendiğini fark edince taksinin parasını ödemek yerine araca geri bindi.

"KİM NE İSTİYORSA YAPABİLİR"

Tüzünataç, sosyal medya üzerinden takipleştikleri Burcu Esmersoy’u aradığı, eski eşiyle olan birlikteliğinden bahsedince ise "Biz boşandık, kim ne istiyorsa yaşayabilir." cevabını aldığı iddiasına sessiz kaldı.

Berrak Tüzünataç parasız taksiye bindi

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