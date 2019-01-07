Berrak Tüzünataç'tan Birkan Sokullu açıklaması

Birkan Sokullu, Tüzünataç'la ayrıldıktan sonra gönlünü geçtiğimiz aylarda Furkan Andıç'tan ayrılan Dilan Çiçek Deniz'e kaptırdı. İkili, dün de birbirlerini sosyal medyada takip etmeye başladı. Bunun üzerine gözler Berrak Tüzünataç'a çevrildi.

3 YILLIK İLİŞKİ BİTTİ

Kendi gibi oyuncu Sokullu ile 3 yıllık ilişkisi geçtiğimiz sene sürpriz şekilde sona eren Berrak Tüzünataç'tan ilginç açıklama geldi.

"SİLMİYORUM"

Yakışıklı oyuncuyla fotoğraflarını hâlâ sosyal medya hesabında tutan ve Sokullu'yu takibe devam eden Tüzünataç'ı takipçileri, "Bak artık Birkan'ın hayatında biri var. Fotoğraflarınızı artık sil." diye eleştirdi.

Bunun üzerine ünlü oyuncu şu açıklamayı yaptı: "Hayır arkadaşlar, silmeyeceğim. Bana lütfen mesajlar atıp durmayın. Ne olursunuz. Ben size karışıyor muyum? Değil mi?"

SEVGİLİLERİNİ AYNI GÜN BIRAKTILAR

Bir ortak dostları sayesinde tanışan ve birbirlerine aşık olan Dilan Çiçek Deniz ve Birkan Sokullu'nun, aynı gün sevgililerini bıraktıkları ve yeni bir ilişkiye başladıkları iddia edildi.