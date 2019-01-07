taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3436
Euro
6.1139
Altın
1291.88
Borsa
89821.86
Gram Altın
221.691

Berrak Tüzünataç'tan Birkan Sokullu açıklaması

Berrak Tüzünataç, kendisinden ayrıldıktan sonra Dilan Çiçek Deniz’le aşk yaşamaya başlayan Birkan Sokullu’nun sosyal medyadaki fotoğraflarını kaldırmadı.

Haber Merkezi | 07.01.2019 - 11:00..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Birkan Sokullu, Tüzünataç'la ayrıldıktan sonra gönlünü geçtiğimiz aylarda Furkan Andıç'tan ayrılan Dilan Çiçek Deniz'e kaptırdı. İkili, dün de birbirlerini sosyal medyada takip etmeye başladı. Bunun üzerine gözler Berrak Tüzünataç'a çevrildi.

Berrak Tüzünataç'tan Birkan Sokullu açıklaması

3 YILLIK İLİŞKİ BİTTİ

Kendi gibi oyuncu Sokullu ile 3 yıllık ilişkisi geçtiğimiz sene sürpriz şekilde sona eren Berrak Tüzünataç'tan ilginç açıklama geldi.

"SİLMİYORUM"

Yakışıklı oyuncuyla fotoğraflarını hâlâ sosyal medya hesabında tutan ve Sokullu'yu takibe devam eden Tüzünataç'ı takipçileri, "Bak artık Birkan'ın hayatında biri var. Fotoğraflarınızı artık sil." diye eleştirdi.

Bunun üzerine ünlü oyuncu şu açıklamayı yaptı: "Hayır arkadaşlar, silmeyeceğim. Bana lütfen mesajlar atıp durmayın. Ne olursunuz. Ben size karışıyor muyum? Değil mi?"

SEVGİLİLERİNİ AYNI GÜN BIRAKTILAR

Bir ortak dostları sayesinde tanışan ve birbirlerine aşık olan Dilan Çiçek Deniz ve Birkan Sokullu'nun, aynı gün sevgililerini bıraktıkları ve yeni bir ilişkiye başladıkları iddia edildi.

Berrak Tüzünataç'tan Birkan Sokullu açıklaması

Berrak Tüzünataç'tan Birkan Sokullu açıklaması

Berrak Tüzünataç'tan Birkan Sokullu açıklaması

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Benzia'nın kıyafetine CHP eleştirisi

Benzia'nın kıyafetine CHP eleştirisi

385
Murat Hazinedar, kendisine sahip çıkılmadığını düşünüyor

Murat Hazinedar, kendisine sahip çıkılmadığını düşünüyor

24
CHP-İP, Ordu için İdris Naim Şahin'i düşünüyor

CHP-İP, Ordu için İdris Naim Şahin'i düşünüyor

75
7 Ocak Pazartesi kar tatili olan iller

7 Ocak Pazartesi kar tatili olan iller

26
Meteoroloji'nin İstanbul için kar tahmini tuttu

Meteoroloji'nin İstanbul için kar tahmini tuttu

61
Tolga Karel: Yere batsın sahte sevginiz

Tolga Karel: Yere batsın sahte sevginiz

41
Galatasaray Michy Batshuayi'nin peşinde

Galatasaray Michy Batshuayi'nin peşinde

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir