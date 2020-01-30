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Berrak Tüzünataç'tan Burcu Esmersoy açıklaması

Berrak Tüzünataç, Burcu Esmersoy'un arkadaşı olmadığını söyledi.

Haber Merkezi | 30.01.2020 - 08:16..
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Sunucu Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz, geçtiğimiz eylül ayında bir yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti. Suyabatmaz, boşanmadan kısa bir süre sonra oyuncu Berrak Tüzünataç'la aşk yaşamaya başlamıştı.

Fransa’nın dünyaca ünlü kayak merkezi Mont Blanc’a tatile giden sevgililer, mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

BURCU BEĞENDİ

Esmersoy, Berk Suyabatmaz ile Berrak Tüzünataç’ın Instagram hesaplarında paylaştığı bu kareyi beğendi. Esmersoy'un bu hareketi, sosyal medyada çok konuşuldu.

"DOĞRU DEĞİL"

Berrak Tüzünataç, gelen tepkiler üzerine bir açıklama yaptı: "Magazin basını tabii işini yapsın ama aslında sıradan olan bir durumu dramatik hale getirmek için tuhaf eklemeler ve doğru olmayan süslemeler yapılmasına da susmak istemiyorum artık... Arkadaşlarımla, hele yakın olanlarla hayatımı iyi ve kötü günlerimi, anılarımı paylaşırım ben de her insan gibi. Hiçbir özel anım, paylaşımım olmayan bir insanla, sırf malzeme lezzetlensin ve toplumun belli kesimlerine 'kınanabilecek' bir hale gelsin diye yakın arkadaş ilan edilmemi ne etik ne de iyi niyetli buluyorum. Ve bu tuhaf-yıpratma amaçlı tutuma bir son verilmesini istiyorum. Zira hiçbir doğruluk payı yok... Sevgilerimle..."

Berrak Tüzünataç'tan Burcu Esmersoy açıklaması

Esmersoy ise daha önce yaptığı açıklamada, “Berrak’ı çok iyi tanıyorum. Sevdiğim bir arkadaşım. Ama beraber olmaları onlarla ilgili bir durum. İki bekar insan istediğini yapabilir. İlişkileri varsa kimseyi ilgilendirmez.Beni de ilgilendirmez. Niye aramızda sorun olsun ki? Onların hayatına karışamayız. Kurcalanması gereken bir mesele değil.” demişti.

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