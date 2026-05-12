BES enflasyonu yeniyor, geleceği inşa ediyor

Katılım Emeklilik’in sektör verileri üzerinden yaptığı değerlendirmeye göre, doğru fon dağılımı ve uzun vadeli kalış süresiyle birikimlerin yüzde 65’e varan bölümü doğrudan sistem getirilerinden oluşabiliyor.

2003 yılında oldukça mütevazı bir başlangıç yapan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), bugün Türkiye’nin en güçlü tasarruf kalesi haline geldi. Katılım Emeklilik’in sektör verileri üzerinden yaptığı analizler sistemin yalnızca toplam fon büyüklüğü ve katılımcı sayısı bakımından değil, bireylerin uzun vadeli finansal planlamasında yarattığı etki açısından da dikkat çekici bir noktaya ulaştığını gösteriyor. İlk yıllarında sınırlı katılımcı ile yola çıkan sistem; bugün 10 milyonu aşan katılımcı sayısı ve 2,4 trilyon TL’yi aşan fon büyüklüğüyle dev bir ekosisteme dönüşmüş bulunuyor. BES, altın ve gümüş gibi emtiaların yanı sıra hisse senedi ve döviz gibi geniş fon çeşitliliğiyle yatırım imkânı sunarak, her yıl enflasyonun üzerinde getiri sağlayıp yatırımcıların yüzünü güldürüyor.

Katkı payından gelecek hayaline: Rakamların dili

BES, tasarrufu "ay sonuna artan para" olmaktan çıkardı ve gelirin henüz başta planlanan öncelikli bir yatırım disiplinine dönüştürdü. Sistemin en büyük kozu olan devlet katkısı, katılımcının yolculuğuna önemli bir başlangıç avantajı katıyor. Bugün sisteme dahil olan bir katılımcının 5.000 TL’lik aylık katkı payına %20’lik devlet katkısı eklendiğinde yıllık 60 bin TL’lik birikim, bir yıl içerisinde 72 bin TL’ye ulaşıyor. Fon getirisiyle birlikte bu rakam daha da yukarılara çıkıyor. Bu yolculuk 20 yıllık bir perspektife yayıldığında, matematiğin gücü çok daha net hissediliyor. 20 yıl sonunda yatırılan toplam ana para 1,5 milyon TL civarındayken; devlet katkısı ve profesyonel fon yönetiminin etkisiyle toplam birikim 3 milyon TL üzerine ulaşabiliyor. İşin en dikkat çekici kısmı ise şu: Toplam birikimin %50 ila %65’i katılımcının doğrudan yatırdığı tutardan değil, sistemin zaman içinde ürettiği getiriden oluşuyor.

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, BES’in uzun vadeli planlama açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, “BES’in en güçlü tarafı, küçük ve düzenli adımların zaman içinde büyük bir finansal karşılığa dönüşmesini sağlaması. Katılımcılar sisteme ne kadar erken dâhil olur ve birikimlerini ne kadar uzun süre korursa, devlet katkısı ve fon getirilerinin sağladığı etki de o ölçüde büyüyor. Bu nedenle BES’i yalnızca bir emeklilik birikimi olarak değil, bireylerin gelecek planlarını disiplinli biçimde destekleyen uzun vadeli bir tasarruf modeli olarak görüyoruz” dedi.

Zamanın çarpan etkisi ve yatırımcı tercihleri

BES’te zaman sadece bir unsur değil, doğrudan bir çarpan etkisi oluşturuyor. 30 yaşında sisteme giren bir katılımcı ile 40 yaşında giren arasında, bileşik getirinin gücü sayesinde emeklilikte %60’a varan birikim farkı oluşabiliyor.

Katılımcıların fon tercihlerinde güvenli liman arayışının etkisi de dikkat çekiyor. Altın fonları, 1.059 milyar TL büyüklükle ilk sıradaki yerini koruyor. 10 yıllık getiriler incelendiğinde altın katılım fonlarının yüzde 5.347 seviyesinde performans sergilediği görülüyor. Hisse senedi fonları, uzun vadede büyüme hedefleyen yatırımcıların tercihleri arasında yer almaya devam ederken; para piyasası fonları da likidite ihtiyacı bulunan katılımcılar için öne çıkan üçüncü kategori oluyor.

Emeklilik hayalleri artık somut bir gerçek

BES, bugün yalnızca birikim yapılan bir sistem olmanın ötesine geçerek emeklilik hakkını teslim eden olgun bir yapıya ulaştı. Mart 2026 itibarıyla emeklilik hakkını kullananların sayısının 500 bine yaklaşması, sistemin geldiği aşamayı somut biçimde ortaya koyuyor.

Çocuklar için BES tarafında da ailelerin ilgisi artmaya devam ediyor. 18 yaş altında BES’te toplam 2 milyonun üzerinde katılımcı bulunuyor. Bu tablo, ailelerin çocuklarının geleceğini okul öncesi ve ilköğretim döneminden itibaren sistemli bir şekilde güvence altına alma eğiliminin güçlendiğini gösteriyor.

Ayhan Sincek, çocuklar için BES’e yönelik artan ilginin uzun vadeli finansal farkındalık açısından değerli olduğunu belirterek, “Ailelerin çocukları adına erken yaşta birikime başlaması, yalnızca finansal bir hazırlık değil, aynı zamanda tasarruf bilincinin kuşaklar arasında aktarılması anlamına geliyor. Çocuklar için BES, eğitimden gelecekteki yaşam planlarına kadar pek çok hedef için güçlü bir başlangıç zemini sunuyor. Bu alandaki büyümenin, Türkiye’de uzun vadeli tasarruf kültürünü daha da güçlendireceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Özetle; BES bugün sadece bir tasarruf planı değil, küçük birikimlerin zamanla nasıl büyük bir finansal özgürlüğe dönüşebileceğinin en somut örneği. 23 yıllık bu tecrübe gösteriyor ki; istikrarla devam eden her yolculuk, doğru sistemde değerini katlayarak büyütüyor.

Katılım Emeklilik sermayesini 1 milyar TL’ye çıkardı

Sistemin bu büyüme ivmesi, kurumların mali yapısındaki güçle de destekleniyor. Katılım Emeklilik, katılımcılarına sunduğu güveni ve sektördeki sarsılmaz yerini tarihi bir sermaye artışıyla tescilledi. Şirketin 72.000.000 TL olan ödenmiş sermayesi, tamamı kâr payından (iç kaynaklardan) karşılanarak 1.000.000.000 TL’ye yükseldi. Bu hamleyle Katılım Emeklilik, Hayat ve Emeklilik Katılım Sektöründe 1. sıraya yerleşirken, genel sigorta sektöründe de hızla üst sıralara tırmandı.

Sermaye artışı ve sistemin gelişimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, BES’in ulaştığı noktadan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: "Bireysel Emeklilik Sistemi, 23 yılda Türkiye'nin en köklü ve güvenilir tasarruf mekanizması haline gelerek rüştünü ispat etti. Katılımcılarımızın küçük tasarruflarının profesyonel yönetimle nasıl büyük bir finansal güce dönüştüğünü rakamlarla net bir şekilde görüyoruz. Katılım Emeklilik olarak biz de bu güvene layık olmak adına ödenmiş sermayemizi 1 milyar TL’ye yükselttik. Bu tarihi sermaye hamlesiyle faizsiz emeklilik sektöründeki liderliğimizi pekiştirirken, katılımcılarımızın gelecek hayallerini en güçlü mali yapıyla desteklemeye devam ediyoruz. BES'in her geçen yıl derinleşen bu finansal ekosistemi hem bireylerimizin hem de ülke ekonomimizin yarınları için en büyük teminatıdır."

Katılım Emeklilik Hakkında

Katılım Emeklilik, 2013 yılında Albaraka Türk Katılım Bankası ve Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın güç birliğiyle kurulmuştur. Katılım finans prensipleri doğrultusunda bireysel emeklilik, hayat sigortası ve sağlık sigortası alanlarında faaliyet göstermektedir.

Faizsiz finans ilkelerine uygun yenilikçi ürünleri, güçlü fon yönetimi yaklaşımı ve dijital çözümleriyle müşterilerine şeffaf, güvenilir ve sürdürülebilir hizmet sunan Katılım Emeklilik; 78 milyar TL’yi aşan fon büyüklüğü, 1,5 milyona yakın BES ve OKS sözleşmesi, 450 binin üzerinde sigorta poliçesi ve 20 farklı fonu ile sektörde öncü konumunu sürdürmektedir.