Beşar Esad'ın kuzeni Atef Necib'in yargılaması sürüyor

Suriye'de savaş suçluları yargı önünde hesap veriyor...

Suriye'de 8 Aralık 2024 devrimi sonrası, iç savaşta halka karşı gerçekleştirilen ihlallerden sorumlu olanların yargılanmasına başlandı.

Bu kapsamda ilk yargılama Dera halkına karşı işlenen işkence ve katliamdan sorumlu tutulan Beşar Esad'ın kuzeni ile gerçekleştirildi.

YARGILANMASI SÜRÜYOR

26 Nisan'da yargılanmaya başlayan Necib, bugün yoğun güvenlik önlemleri altında başkent Şam'daki Adalet Sarayı'na getirildi.

Televizyonlardan canlı yayınlanan duruşmada, Necib'in mahkeme salonunda demir parmaklıklar ardında yer alan özel bölümde tutulduğu dikkati çekti.

DERA'DAKİ ŞİDDET OLAYLARINDAN SORUMLU TUTULUYOR

Devrik lider Beşar Esad aleyhinde protestolar, 15 Mart 2011'de Dera'da 15 öğrencinin şehrin duvarlarına hükümet aleyhinde sloganlar yazdıkları iddiasıyla tutuklanmasının ardından başlamıştı.

Kentteki Suriyeliler öğrencilere işkence yapıldığı haberinin ardından protesto gösterileri düzenleyerek, tutukluların serbest bırakılmaları çağrısı yapmıştı.

Düzenlenen protesto gösterilerinde askeri müdahale sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

Dera halkı, ölümlerden eski siyasi güvenlik şefi Atıf Necip'i sorumlu tutmuş ve Necip'in idam edilmesini istemişti.

Esad, tepkilerin ardından Necip'i görevden almıştı.