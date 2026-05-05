Beşiktaş, Aliağa Petkimspor'a şans tanımadı

Türkiye Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında Beşiktaş, konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 81-69 yendi.

Türkiye Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında Beşiktaş ile Aliağa Petkimspor karşı karşıya geldi.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan 81-69'luk skorla ev sahibi takım Beşiktaş oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız

Beşiktaş: Berk Uğurlu 5, Yiğit Arslan 5, Morgan 12, Lemar 15, Anthony Brown 9, Dotson 9, Sertaç Şanlı 11, Thomas 11, Vitto Brown 4

Aliağa Petkimspor: Whittaker 14, Efianayi 12, Blumbergs 6, Yunus Emre Sonsırma, Floyd 7, Franke 15, Mustafa Kurtuldum 4, Troy Şav, Sajus 11, Flowers

1. Periyot: 23-21

Devre: 43-37

3. Periyot: 64-50

Beş faulle oyundan çıkan: 38.44 Sajus (Aliağa Petkimspor)

