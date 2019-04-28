Beşiktaş-Ankaragücü - CANLI SKOR

Rusya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma olduğu düşünülen mayının patlaması sonucu bir kişi elini kaybetti.

Türkiye'de elektrik üretimi için büyük fayda sağlayacak olan Akkuyu projesi TTB'nin hedefinde.

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Bülent Ersoy 2 milyonluk yüzüğü için pişman

Bülent Ersoy, 2 milyon TL’ye aldığı yüzüğünün, hayatındaki en büyük hatalardan biri olduğunu söyledi.