Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan çipli top talebi: TFF değerlendiriyor!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Kulüpler Birliği'ne çipli top uygulaması için yazı gönderdi.

Kulüplerin büyük bölümünün destek olduğu ve TFF'ye başvuru yapılacağı öğrenildi.

Çipli top sisteminde topun içindeki sensör, pas veren oyuncunun topa ilk temas anını tespit edip VAR merkezine gönderiyor.

TARTIŞMALARI AZALTACAK ÖNERİ: ÇİPLİ TOP KULLANALIM

Yapay zeka, ofsayt olup olmadığını bildiriyor.

Ele değip değmediği, topun çizgiyi geçip geçmediği de sensörlerden gelen sinyalle sonuç veriyor.

Sistem, şu ana dek 2022 Dünya Kupası ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nda kullanıldı.

DÜNYA KUPASI'NDA KULLANILMIŞTI

O dönem bu sistem taraftarlar tarafından beğeni toplamıştı.