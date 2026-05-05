Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan çipli top talebi: TFF değerlendiriyor!
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, teknoloji çağrısı yaptı. Kulüpler Birliği'ne yazı gönderip çipli topa geçilmesini isteyen Adalı'ya diğer kulüpler de katıldı. TFF'ye resmi başvuru olacak.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Kulüpler Birliği'ne çipli top uygulaması için yazı gönderdi.
Kulüplerin büyük bölümünün destek olduğu ve TFF'ye başvuru yapılacağı öğrenildi.
Çipli top sisteminde topun içindeki sensör, pas veren oyuncunun topa ilk temas anını tespit edip VAR merkezine gönderiyor.
TARTIŞMALARI AZALTACAK ÖNERİ: ÇİPLİ TOP KULLANALIM
Yapay zeka, ofsayt olup olmadığını bildiriyor.
Ele değip değmediği, topun çizgiyi geçip geçmediği de sensörlerden gelen sinyalle sonuç veriyor.
DÜNYA KUPASI'NDA KULLANILMIŞTI
Çipli toplar, şu ana dek 2022 Dünya Kupası ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nda kullanıldı.
O dönem bu sistem taraftarlar tarafından beğeni toplamıştı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi