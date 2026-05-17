Beşiktaş, Frank Zambo Anguissa transferinde mutlu sona yakın

Transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, orta sahaya yapacağı takviye için kolları sıvadı.

Gelecek sezon daha güçlü bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılar, hücum hattını güçlendirmek istiyor.

HEDEF YİNE ANGUISSA

Bu doğrultuda hücumdaki ilk hedefini İtalya Serie A ekiplerinden Napoli forması giyen Frank Zambo Anguissa olarak belirleyen Beşiktaşlı kurmaylar, transferi erkenden bitirmek için kollarını sıvadı.



Daha öncede kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan siyah-beyazlılar, bu kez mutlu sona ulaşmak istiyor.

BU SEFER GELMEYE SICAK

Başkan Serdal Adalı'nın İtalyan ekibiyle yürüttüğü görüşmeler olumlu ilerlerken, Kamerunlu futbolcu da Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor.



Bu sezon Napoli'de 22 maça çıkan Frank Anguissa; 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.