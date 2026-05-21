Beşiktaş, Giresun Sanayispor'a 6 attı
Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Giresun Sanayispor'u 6-0 yendi.
Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Giresun Sanayispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
75. Yıl Futbol Sahası'nda oynanan maçın ilk yarısını siyah-beyazlılar, 17. dakikada Nihal Saraç, 22 ve 38. dakikada İlayda Civelek'in golleriyle 3-0 önde kapadı.
BEŞİKTAŞ'TAN FARKLI GALİBİYET
Karşılaşmanın ikinci yarısında konuk ekip 47. dakikada Teodara Nicoara, 65. dakikada Ece Tekmen ve 77. dakikada Başak Gündoğdu'nun attığı gollerle sahadan 6-0 galip ayrıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)