Beşiktaş, Giresun Sanayispor'a 6 attı

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Giresun Sanayispor'u 6-0 yendi.

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Giresun Sanayispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

75. Yıl Futbol Sahası'nda oynanan maçın ilk yarısını siyah-beyazlılar, 17. dakikada Nihal Saraç, 22 ve 38. dakikada İlayda Civelek'in golleriyle 3-0 önde kapadı.

BEŞİKTAŞ'TAN FARKLI GALİBİYET

Karşılaşmanın ikinci yarısında konuk ekip 47. dakikada Teodara Nicoara, 65. dakikada Ece Tekmen ve 77. dakikada Başak Gündoğdu'nun attığı gollerle sahadan 6-0 galip ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)