Beşiktaş, Gülşah Duman Bıçakçı'nın sözleşmesini yeniledi
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, tecrübeli oyuncusu Gülşah Duman Bıçakçı'nın sözleşmesini uzattı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda 33 yaşındaki oyun kurucu Gülşah Duman Bıçakçı'nın sözleşmesinin bir yıllığına yenilendiği duyuruldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, tecrübeli basketbolcuyla bir yıllık yeni sözleşme imzalandı.
20 MAÇA ÇIKTI
Gülşah Duman Bıçakçı, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon siyah-beyazlı formayla 20 maça çıktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)