Beşiktaş, gündemine Nuno Espirito Santo'yu aldı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışından erken kopan ve sezonu 60 puanla dördüncü sırada tamamlayan, Türkiye Kupası hedefine de yarı finalde veda eden Beşiktaş'ta, istikrarsız sonuçlar ayrılığı beraberinde getirdi.

Başkan Serdal Adalı ve kurmaylarıyla Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelen Sergen Yalçın, karşılıklı anlaşarak görevinden ayrıldı.

ÖNDER ÖZEN ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR

Gerçekleşen bu vedanın ardından Beşiktaş, teknik direktör arayışını sürdürüyor.

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, siyah-beyazlı yönetimin bilgisi dahilinde çalışmalarına devam ederken gündeme sürpriz bir isim düştü.

GÜNDEME SANTO GELDİ

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, West Ham United Teknik Direktörü Nuno Espirito Santo'yu gündemine aldı.

Portekizli hoca, bu sezon başında Nottingham Forest'tan ayrılarak West Ham'ın yolunu tutmuştu.

KÜME DÜŞTÜ

West Ham United, bu sezon Wolverhampton ve Burnley'in ardından ligde küme düşen son takım oldu.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

52 yaşındaki çalıştırıcının İngiliz ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona eriyor.