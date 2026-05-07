Önder Özen, Beşiktaş'a geri dönüyor: Anlaşma sağlandı iddiası

Beşiktaş'ta yeni sezon yapılanması kapsamında sportif direktörlük görevi için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

HT Spor'un haberine göre; siyah-beyazlı yönetim, sportif direktörlük pozisyonu için Önder Özen ile görüşme gerçekleştirdi.

ANLAŞMA SAĞLANDI İDDİASI

Tarafların, yapılan temasların ardından önümüzdeki sezon için anlaşma sağladığı belirtildi.

Önder Özen, Beşiktaş'ta daha önce de görev yapmış ve Slaven Bilic'in teknik direktörlük döneminde sportif direktör olarak siyah-beyazlı kulüpte önemli bir rol üstlenmişti.

DAHA ÖNCE GÖREV ALMIŞTI

Özen, özellikle transfer planlaması ve futbol yapılanması süreçlerinde aktif görev almıştı.

Beşiktaş yönetiminin, yeni sezonda futbol yapılanmasını daha profesyonel bir yapıya kavuşturmak adına sportif direktörlük pozisyonuna yeniden önem verdiği ifade edilirken resmi açıklamanın, önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Siyah-beyazlı camiada Önder Özen'in yeniden göreve gelme ihtimali şimdiden büyük merak uyandırdı.