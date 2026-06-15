Beşiktaş, İlhan Fakıllı ile anlaştı

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Teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'yu getiren Beşiktaş, yeni sezon öncesinde ilk hamlesini yapmaya hazırlanıyor.

Hücum bölgesine takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, bu doğrultuda gözünü Fransa Ligue 2'ye çevirdi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Beşiktaş, Clermont oyuncusu İlhan Fakıllı ile anlaşma sağladı.

Kulübü ile 1 senelik sözleşmesi kalan milli futbolcu İlhan Fakıllı'yı, Beşiktaş kadrosuna katmak istiyor.

PİYASA DEĞERİ 1.2 MİLYON EURO

20 yaşındaki genç sol kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro olarak gösterilirken siyah-beyazlılar, düşük bir bonservis bedeli ödeyerek transferi resmiyete dökmeyi planlıyor.

BU SEZON NE YAPTI?

İlhan Fakıllı, bu sezon Clermont formasıyla çıktığı 33 maçta takımına 4 gol 3 asistlik bir katkı sağladı.