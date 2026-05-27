Beşiktaş, Joe Gomez'in peşinde

Geride bıraktığımız 2025-2026 sezonunu hayal kırıklığıyla geçiren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Bir yandan teknik direktör arayışlarında olan siyah-beyazlılar, diğer taraftan transfer çalışmalarını yürütüyor.

Beşiktaş için İngiltere'den sürpriz bir iddia gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ PEŞİNDE

Ada'nın etkili gazetelerinden Daily Mail'in haberine göre; Beşiktaş, Liverpool'un savunmacısı Joe Gomez'le ilgileniyor.

Liverpool'la sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan 29 yaşındaki oyuncunun takımdaki geleceğinin belirsiz olduğu aktarıldı.

İKİ TAKIM DEVREDE

Öte yandan İngiliz savunmacı için Milan ve Aston Villa'nın da devrede olduğu iddia edildi.

Aston Villa'nın henüz resmi bir teklif yapmadığı, Milan'ın ise yeniden yapılanma sürecine girmesi nedeniyle Beşiktaş'ın transferde bir adım öne çıkabileceği belirtildi.

2015'TEN BU YANA LIVERPOOL'DA

2015'ten bu yana Liverpool forması giyen İngiliz oyuncu, geçen sezon tüm kulvarlarda 33 maçta forma giyerken iki de asiste imza attı.

15 milyon euro piyasa değeri bulunan savunma oyuncusu, İngiltere Milli Takımı'nda 15 kez forma giydi.