Beşiktaş, Jota Silva'nın opsiyonunu kullanmayacak

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu 60 puanla dördüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, sezon hedefi olarak belirlediği Türkiye Kupası'na da yarı finalde veda etti.

Sezonu hayal kırıklığıyla geçiren Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı.

OPSİYON KULLANIMAYACAK

Beşiktaş, İngiliz ekibi Nottingham Forest'tan kiraladığı Jota Silva'nın opsiyonunu kullanmayacak.

YOLLAR AYRILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Beşiktaş'ta Jota Silva ile yollar ayrıldı.

Beşiktaş formasıyla Rize'de son maçına çıkan Portekizli futbolcu, bu maçın ardından ülkesine gitti.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

12 milyon euro piyasa değeri bulunan 26 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla 22 resmi maça çıktı.

Sol kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 1 asistle mücadele etti.