Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Merve Atlıer'i kadrosuna kattı

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında orta oyuncu Merve Atlıer'i kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki oyuncuyla transferi için anlaşma sağlandı.

FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR

Merve Atlıer, kariyerinde Karayolları, Eczacıbaşı, Kuzeyboru ve Aras Kargo formalarını giydi.