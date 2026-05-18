Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Merve Atlıer'i kadrosuna kattı

Sultanlar Ligi ekiplerinden Beşiktaş, 26 yaşındaki voleybolcu Merve Atlıer'i transfer ettiğini duyurdu.

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında orta oyuncu Merve Atlıer'i kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki oyuncuyla transferi için anlaşma sağlandı.

FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR

Merve Atlıer, kariyerinde Karayolları, Eczacıbaşı, Kuzeyboru ve Aras Kargo formalarını giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)