Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Merve Atlıer'i kadrosuna kattı
Sultanlar Ligi ekiplerinden Beşiktaş, 26 yaşındaki voleybolcu Merve Atlıer'i transfer ettiğini duyurdu.
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında orta oyuncu Merve Atlıer'i kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki oyuncuyla transferi için anlaşma sağlandı.
FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR
Merve Atlıer, kariyerinde Karayolları, Eczacıbaşı, Kuzeyboru ve Aras Kargo formalarını giydi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)