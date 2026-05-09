Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Polina Shemanova'yı kadrosuna kattı
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, transfer çalışmaları kapsamında Rus smaçör Polina Shemanova'yı kadrosuna kattı.
NİLÜFER BELEDİYESPOR'DA OYNUYORDU
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre 25 yaşındaki voleybolcu, 2026-2027 sezonunda Beşiktaş'ta yer alacak.
Shemanova, son olarak Nilüfer Belediyespor'da forma giydi.
