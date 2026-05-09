Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Polina Shemanova'yı kadrosuna kattı

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, transfer çalışmaları kapsamında Rus smaçör Polina Shemanova'yı kadrosuna kattı.

Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, transfer çalışmalarına başladı.

Beşiktaş, Rus smaçör Polina Shemanova'yı renklerine bağladığını duyurdu.

NİLÜFER BELEDİYESPOR'DA OYNUYORDU

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre 25 yaşındaki voleybolcu, 2026-2027 sezonunda Beşiktaş'ta yer alacak.

Shemanova, son olarak Nilüfer Belediyespor'da forma giydi.

Kaynak: Ensonhaber