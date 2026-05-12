Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Simay Kurt'u transfer etti
Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, 25 yaşındaki libero, Simay Kurt'u renklerine bağladığını duyurdu.
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, 2026-27 sezonu transfer çalışmaları kapsamında libero Simay Kurt ile sözleşme imzaladı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Simay Kurt'a Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR
Profesyonel voleybol kariyerine Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ta başlayan 25 yaşındaki oyuncu PTT Spor, Sarıyer Belediyespor ve Aras Kargo formalarını giydi.
BUSE'YLE YOLLAR AYRILDI
Öte yandan Beşiktaş, tecrübeli libero Buse Kayacan Sonsırma ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını da duyurdu.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi