Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Simay Kurt'u transfer etti

Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, 25 yaşındaki libero, Simay Kurt'u renklerine bağladığını duyurdu.

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, 2026-27 sezonu transfer çalışmaları kapsamında libero Simay Kurt ile sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Simay Kurt'a Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR

Profesyonel voleybol kariyerine Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ta başlayan 25 yaşındaki oyuncu PTT Spor, Sarıyer Belediyespor ve Aras Kargo formalarını giydi.

BUSE'YLE YOLLAR AYRILDI

Öte yandan Beşiktaş, tecrübeli libero Buse Kayacan Sonsırma ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını da duyurdu.

Kaynak: Ensonhaber