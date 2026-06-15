Beşiktaş, Kassoum Ouattara'nın peşinde

Beşiktaş’ta transfer arayışları devam ediyor.

Kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, özellikle savunmanın soluna takviye yapmak istiyor.

Beşiktaş'ın gündemdeki isimlerden biri de Monaco forması giyen Kassoum Ouattara oldu.

TEMASLAR BAŞLADI

TRT Spor'un haberine göre; Futbol Direktörü Önder Özen ve transfer komitesinin uzun süredir takip ettiği 21 yaşındaki futbolcu için resmi temaslar başladı.

Yönetimin, Monaco kulübü ve oyuncunun temsilcileriyle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

Siyah beyazlılar, geleceğe yatırım niteliği taşıyan bir hamle olarak görülen Ouattara transferini, uygun şartlarda sonuçlandırmak istiyor.

BEKLENTİ 12 MİLYON EURO

Fransız ekibi, genç oyuncusu için 12 milyon euro bonservis talep ediyor.

Rakamı yüksek bulan Beşiktaş yönetimi, bu transferi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle gerçekleştirmek amacında.

Taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

12 milyon euro piyasa değeri bulunan Fransız futbolcu, geçen sezon Monaco formasıyla çıktığı 24 maçta 3 asist yaptı.

Beşiktaş, teknik heyetin raporu doğrultusunda sol bek transferini yeni sezon hazırlıkları başlamadan önce tamamlamayı hedefliyor.