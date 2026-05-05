Beşiktaş - Konyaspor: Muhtemel 11'ler

Türkiye Kupası heyecanı kaldığı yerden devam ediyor...

Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

DOLMABAHÇE'DE RAKİP KONYASPOR

Mücadelede 90 dakikayı Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Kerem Ersoy yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak. Tek maç üzerinden oynanacak yarı finalde kazanan taraf, finale yükselecek.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Olaitan, El Bilal, Oh.

Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Deniz, Gonçalves, Olaigbe, Muleka.

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF KUPAYI KAZANMAK

Süper Lig'de bu sezon iki kez karşılaştığı rakibini 2-0 ve 2-1'lik skorlarla geçen siyah-beyazlılar, yarı finaldeki randevuyu da kazanıp finale çıkmayı hedefliyor.

Ligde hafta sonu oynanan Gaziantep FK maçında rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkan teknik direktör Sergen Yalçın'ın öğrencileri kupayı kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor.

KUPA YOLU

Kupada C Grubu'nda yer alan Beşiktaş; Fenerbahçe, Erzurumspor FK, Gaziantep FK, Kocaelispor, Rizespor, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün yer aldığı grubu 10 puanla ilk sırada bitirdi.

Siyah-beyazlı ekip, grupta Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Rizespor'u yenerken, Kocaelispor ile de berabere kaldı.

Beşiktaş, direkt çıktığı çeyrek finalde Alanyaspor'u 3-0'lık skorla eledi ve yarı finalde Konyaspor ile eşleşti.