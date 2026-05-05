Beşiktaş-Konyaspor yarı finali şifresiz yayınlanıyor: İşte saati ve kanalı

Ziraat Türkiye Kupası’nda final kapısı aralanıyor…

Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği yarı final mücadelesinde Beşiktaş, kendi saha ve seyircisi önünde Konyaspor’u konuk ediyor.

Kazananın adını finale yazdıracağı bu kritik randevu şifresiz kanalda futbolseverlerle buluşacak.

İşte kupada heyecanı zirveye taşıyacak Beşiktaş - Konyaspor maçının saati ve kanalı:

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası yarı finali Beşiktaş - Konyaspor mücadelesi, 5 Mayıs 2026 Salı günü oynanacak.

İstanbul’un kalbinde, Tüpraş Stadyumu’nun ev sahipliğinde gerçekleşecek bu kritik karşılaşmanın başlama düdüğü saat 20:30’da çalacak.

Karşılaşma, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyiciyle buluşacak.