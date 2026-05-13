Beşiktaş pota derbisinde Fenerbahçe'yi devirdi

Türkiye Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında ezeli rakipler karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda kozlarını paylaştı.

Derbi mücadelesinde kazanan 85-72'lik skorla konuk takım Beşiktaş oldu.

Siyah-beyazlılar, bu sonuçla normal sezonda liderliğini sürdürdü.

BEŞİKTAŞ İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI

Maça Lemar ve Sertaç’ın art arda gelen 3 sayılık basketleriyle başlayan Beşiktaş yakaladığı 24-1’lik seriyle farkı açtı.

Ev sahibi takım maçtaki 2’nci sayısına ancak ilk periyodun bitimine 2.36 kala Mikael Jantunen’in serbest atıştan gelen sayısıyla ulaşabildi.

Siyah-beyazlılar, ilk periyodu 26-9 önde tamamladı. 2’nci periyoda hızlı başlayan ev sahibi ekibin farkı azaltma çabaları sonuç vermedi ve Beşiktaş soyunma odasına 21 sayılık bir skor avantajıyla gitti: 28-49.

KAZANAN BEŞİKTAŞ OLDU

Karşılıklı sayılarla başlayan 2’nci yarıda rakibinin dış atışlarına engel olamayan Fenerbahçe sert savunma karşısında farkı kapatmakta zorlandı.

Periyodun geri kalanında daha etkili hücum yaparak farkı 11 sayı kadar indiren ev sahibi Fenerbahçe, son periyoda da 65-52 geride girdi.

Son periyodun başında özellikle dış şutlarla etkili olan Fenerbahçe bitime 7.51 kala Wade Baldwin’in turnikesiyle farkı tek hanelere indirmeyi başardı: 60-68.

Maçın son dakikalarında dış şutlarda isteği isabet oranını yakalayamayan Fenerbahçe maçtan 85-72 mağlup ayrıldı.

FENERBAHÇE KADIN FUTBOL TAKIMI DERBİ MAÇI SALONDA İZLEDİ

Kadın Futbol Süper Lig’inde 2025/2026 sezonunun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı oyuncuları, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçı salonda takip etti.

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı sarı-lacivertli taraftarlardan büyük alkış aldı.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Özlem Yalman, Ali Şakacı, Alper Özgök

Fenerbahçe: Zagars 8, Horton-Tucker 8, Tarık Biberovic 5, Melli 12, Birch 7, Metecan Birsen 7, Baldwin 8, Boston 2, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim 11, Jantunen 4

Beşiktaş: Dotson 14, Anthony Brown 8, Lemar 12, Morgan 9, Sertaç Şanlı 5, Mathews 16, Berk Uğurlu 8, Yiğit Arslan 3, Thomas, Zizic 10

1. Periyot: 9-26

Devre: 28-49

3. Periyot: 52-65

Beş faulle çıkan: 36.20 Sertaç Şanlı (Beşiktaş)

