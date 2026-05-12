Beşiktaş, Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Rizespor ile oynayacağı Süper Lig maçına hazırlanıyor.

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 34. haftasında 15 Mayıs Cuma günü Rizespor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, ısınma koşularıyla başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçlarla tamamlandı.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Siyah-beyazlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Ensonhaber