Beşiktaş, Ruthy Cecilia Hebard'ı transfer etti
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, 28 yaşındaki isim Ruthy Cecilia Hebard'ı resmen renklerine bağladı.
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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Ruthy Cecilia Hebard'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Beşiktaş Kadın Basketbol Takımımız, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Ruthy Cecilia Hebard ile sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.
SON TAKIMI ÇİN'DEN
Uzun forvet ve pivot pozisyonlarında görev yapan 28 yaşındaki basketbolcu, son olarak Çin'in Shanghai takımında forma giydi.
Hebard, burada 24 maçta 19,5 sayı, 12,7 ribaunt ve 1,7 asist ortalaması yakaladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)