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Beşiktaş, Scottie Wilbekin'i kadrosuna kattı

Beşiktaş, tecrübeli oyun kurucu Scottie Wilbekin’i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

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Beşiktaş, Scottie Wilbekin'i kadrosuna kattı
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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD asıllı Türk oyuncu Scottie Wilbekin'i renklerine bağladı.

FENERBAHÇE'DE DE OYNAMIŞTI

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fenerbahçe Beko'da forma giyen 33 yaşındaki oyun kurucu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

ARTIK BEŞİKTAŞ'TA

Fenerbahçe, Wilbekin ile mart ayının sonunda karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)