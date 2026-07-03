Beşiktaş, Scottie Wilbekin'i kadrosuna kattı
Beşiktaş, tecrübeli oyun kurucu Scottie Wilbekin’i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD asıllı Türk oyuncu Scottie Wilbekin'i renklerine bağladı.
FENERBAHÇE'DE DE OYNAMIŞTI
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fenerbahçe Beko'da forma giyen 33 yaşındaki oyun kurucu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
ARTIK BEŞİKTAŞ'TA
Fenerbahçe, Wilbekin ile mart ayının sonunda karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)