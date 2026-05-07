Beşiktaş sezonu erken açacak

Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor'a mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupaları yolunda önemli bir avantaj kaybetti.

Beşiktaş'ın yeni sezondaki ilk resmi maçını 23 Temmuz'da oynayacağı kesinleşti. Ancak bu karşılaşmanın UEFA Avrupa Ligi'nde mi yoksa UEFA Konferans Ligi'nde mi olacağı henüz netlik kazanmadı.

AVRUPA YOLUNU TRABZONSPOR ÇİZECEK

Siyah-beyazlıların Avrupa'daki kaderini Trabzonspor'un kupadaki performansı belirleyecek.

Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanması halinde Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan katılacak.

Aksi durumda ise yoluna UEFA Konferans Ligi elemelerinde devam edecek.

ZORLU RAKİPLER BEKLİYOR

UEFA Avrupa Ligi ihtimalinde Beşiktaş'ı zorlu rakipler bekliyor.

Seri başı olamama ihtimali bulunan siyah-beyazlıların olası rakipleri arasında Olympiakos, Ajax, Kopenhag, Ferencvaros ve Viktoria Plzen yer alıyor.

Ayrıca Midtjylland, Karabağ, Maccabi Tel-Aviv, Anderlecht, Partizan ve Dinamo Kiev da muhtemel rakipler arasında bulunuyor.