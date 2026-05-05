Beşiktaş taraftarı istedi, Vaclav Cerny oyuna girdi
Beşiktaş taraftarı, yedek kulübesinde bulunan Vaclav Cerny için tezahüratlarda bulundu. Bu anların ardından teknik direktör Sergen Yalçın, yıldız ismi oyuna dahil etti.
Türkiye Kupası yarı final müsabakasında Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 0-0'lık eşitlikle devam ettiği dakikalarda siyah-beyazlı tribünlerden dikkat çeken bir tezahürat yükseldi.
TRİBÜNLER, CERNY'İ İSTEDİ
Bu anların ardından teknik direktör Sergen Yalçın, ısınma hareketleri yapan Çek futbolcuyu kulübeye çağırdı.
ASLLANI YERİNE OYUNA GİRDİ
Cerny, 83. dakikada Kristjan Asllani'nin yerine oyuna dahil oldu.
