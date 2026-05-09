Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın'a protesto
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a yönelik tepkiler dinmek bilmiyor. Siyah-beyazlı taraftarlar trabzonspor karşılaşmasının başlamasıyla birlikte sahaya sırtını döndü...
Beşiktaş'ta hafta içinde Konyaspor'a karşı alınan Türkiye Kupası mağlubiyeti bardağı taşırdı.
Siyah-beyazlı taraftarlar Sergen Yalçın'ı istifaya davet etti.
Öyle ki tribünden Yalçın'a su şişesi bile atıldı.
Yaşananların ardından bugün Trabzonspor'u ağırlayan Beşiktaş'ta yine protesto vardı.
TARAFTARLARDAN BİR TEPKİ DAHA: İLK 5 DAKİKA SAHAYA SIRTLARINI DÖNDÜLER
Bu akşam da maçtan önce stat hoparlöründen takım kadroları anons edilirken, Yalçın'ın ismi okununca siyah-beyazlı taraftarlar ıslıklı protesto gerçekleştirdi.
Beşiktaş taraftarı, aynı zamanda Trabzonspor mücadelesinin ilk 5 dakikasında tribünlerde sessiz kaldı.
Karşılaşmadan önce taraftar gruplarının sosyal medyadan yaptığı çağrı sonrası taraftarlar, ilk 5 dakika boyunca sahaya sırtını dönerek ve sessiz protestoda bulundu.
