Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın'a protesto

Beşiktaş'ta hafta içinde Konyaspor'a karşı alınan Türkiye Kupası mağlubiyeti bardağı taşırdı.

Siyah-beyazlı taraftarlar Sergen Yalçın'ı istifaya davet etti.

Öyle ki tribünden Yalçın'a su şişesi bile atıldı.

Yaşananların ardından bugün Trabzonspor'u ağırlayan Beşiktaş'ta yine protesto vardı.

TARAFTARLARDAN BİR TEPKİ DAHA: İLK 5 DAKİKA SAHAYA SIRTLARINI DÖNDÜLER

Bu akşam da maçtan önce stat hoparlöründen takım kadroları anons edilirken, Yalçın'ın ismi okununca siyah-beyazlı taraftarlar ıslıklı protesto gerçekleştirdi.

Beşiktaş taraftarı, aynı zamanda Trabzonspor mücadelesinin ilk 5 dakikasında tribünlerde sessiz kaldı.

Karşılaşmadan önce taraftar gruplarının sosyal medyadan yaptığı çağrı sonrası taraftarlar, ilk 5 dakika boyunca sahaya sırtını dönerek ve sessiz protestoda bulundu.