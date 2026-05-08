Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın'a protesto hazırlığı
Beşiktaş taraftarı, Trabzonspor ile oynanacak maçta Sergen Yalçın'ı protesto edecek.
Beşiktaş, bu sezon önce Süper Lig'e havlu attı sonrasında ise Türkiye Kupası'nda Konyaspor'a elenmekten kurtulamadı.
Konuk ekibin attığı gol sonrasında tribünler takıma, yönetime ve Sergen Yalçın'a tepki gösterdi.
Beşiktaş Stadyumu'nda "Sergen Yalçın istifa" sesleri yükseldi.
TARAFTARLA ARASI AÇILDI
Siyah-beyazlı taraftarlar teknik direktör Sergen Yalçın'ı istifaya davet ederken, tecrübeli teknik adama su şişesi atıldı.
Karşılaşma sonrası konuşan Yalçın, taraftarın talebi olursa görevi bırakmakta sorun olmayacağını söyledi.
Yalçın, "Taraftar istemezse bırakırım." dedi.
PROTESTO HAZIRLIĞI
Sonrasında başkan Serdal Adalı, taraftarla Yalçın arasındaki gerginliği yumuşatıp "Hepimiz gerginiz. Trabzonspor maçından sonra oturur konuşuruz." açıklamasını yaptı.
Siyah-beyazlı taraftarlar ise 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor maçında Sergen Yalçın'ı protesto etmeye hazırlanıyor.
Taraftarın istifa davet edeceği Sergen Yalçın'ın protestoların olumlu bir durumuna vereceği tepki merak ediliyor.