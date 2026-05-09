Beşiktaş, THF Erkekler 50. Yıl Federasyon Kupası'nı kazandı

THF Erkekler 50. Yıl Federasyon Kupası finalinde Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor'u 35-29 yenerek kupanın sahibi oldu.

THF Erkekler 50. Yıl Federasyon Kupası finalinde Beşiktaş ile Nilüfer Belediyespor karşı karşıya geldi.

THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, siyah-beyazlı takımın 19-16 üstünlüğüyle sonuçlandı.

ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ OLDU

İkinci devrede de etkili oyununu sürdüren Beşiktaş, rakibini 35-29 mağlup ederek organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

