Beşiktaş, THF Erkekler 50. Yıl Federasyon Kupası'nı kazandı
THF Erkekler 50. Yıl Federasyon Kupası finalinde Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor'u 35-29 yenerek kupanın sahibi oldu.
THF Erkekler 50. Yıl Federasyon Kupası finalinde Beşiktaş ile Nilüfer Belediyespor karşı karşıya geldi.
THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, siyah-beyazlı takımın 19-16 üstünlüğüyle sonuçlandı.
İkinci devrede de etkili oyununu sürdüren Beşiktaş, rakibini 35-29 mağlup ederek organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.
