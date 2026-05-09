Beşiktaş - Trabzonspor maçında VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak

Süper Lig'in 33. haftasında saat 20.00'de Beşiktaş ile Trabzonspor karşılaşacak.

Zorlu müsabakada Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Çakır'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bersan Duran yapacak. Direnç Tonusluoğlu da maçın 4. hakemi olacak.

VAR HAKEMİ ERKAN ENGİN

Beşiktaş - Trabzonspor maçının VAR koltuğunda Erkan Engin görev yapacak.

Engin'e AVAR'da Osman Gökhan Bilir ve Oğuzhan Aksu eşlik edecek.