Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'de 33. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesinde hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak...

Süper Lig'in 33. hafta heyecanı yarın oynanacak 9 karşılaşmayla devam edecek.

Bütün maçların aynı gün ve saatte başlayacağı haftada, Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak.

Dev maçın hakemi açıklandı.

SON DERBİYİ ÇAKIR YÖNETECEK

Buna göre Beşiktaş-Trabzonspor maçını hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

33. haftanın programı ve düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın

Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Cihan Aydın

Galatasaray-Antalyaspor: Çağdaş Altay

Beşiktaş-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

Başakşehir-Samsunspor: Gürcan Hasova

Kocaelispor-Fatih Karagümrük: Adnan Deniz Kayatepe

Göztepe-Gaziantep FK: Batuhan Kolak

Konyaspor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

Eyüpspor-Rizespor: Halil Umut Meler

Alanyaspor-Kayserispor: Yasin Kol

Kaynak: Ensonhaber