Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Süper Lig'de 33. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesinde hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak...
Süper Lig'in 33. hafta heyecanı yarın oynanacak 9 karşılaşmayla devam edecek.
Bütün maçların aynı gün ve saatte başlayacağı haftada, Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak.
Dev maçın hakemi açıklandı.
SON DERBİYİ ÇAKIR YÖNETECEK
Buna göre Beşiktaş-Trabzonspor maçını hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
33. haftanın programı ve düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın
Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Cihan Aydın
Galatasaray-Antalyaspor: Çağdaş Altay
Beşiktaş-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
Başakşehir-Samsunspor: Gürcan Hasova
Kocaelispor-Fatih Karagümrük: Adnan Deniz Kayatepe
Göztepe-Gaziantep FK: Batuhan Kolak
Konyaspor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
Eyüpspor-Rizespor: Halil Umut Meler
Alanyaspor-Kayserispor: Yasin Kol
