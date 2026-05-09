Beşiktaş - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
Beşiktaş, Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde sahasında Trabzonspor'la karşılaşacak.
Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk edecek.
Dolmabahçe'de oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Mücadele, beIN Sports 2'den yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'UN SON DURUMU
Geçen hafta ligi 4. sırada tamamlaması kesinleşen siyah-beyazlı futbol takımı, oynadığı 32 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı ve 59 puan topladı.
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon son kez taraftarı karşısında boy gösterecek.
Siyah-beyazlılar, Trabzonspor'u yenerek taraftarına galibiyetle veda etmek istiyor.
Bordo-mavili takım, ligde 32 hafta sonunda 66 puan ile Fenerbahçe'nin 4, lider Galatasaray'ın ise 8 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.
Ligin son 4 haftasında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galip gelemeyen bordo-mavililer, Beşiktaş önünde kötü gidişatını sonlandırmak istiyor.
İLK MAÇTA 6 GOL ÇIKMIŞTI
Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma, 3-3 berabere sona ermişti.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Orkun, Olaitan, Toure, Oh
Trabzonspor: Onana, Ozan, Nwaiwu, Salih, Lovik, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu