Beşiktaş tribünlerinden istifa tezahüratları

Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan, son saniyelerde gelen golle konuk ekip oldu.

Karşılaşma boyunca iki takım da kontrollü bir oyun sergilerken, maçın kaderi uzatma dakikalarında değişti.

90+8. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Enis Bardhi, ağları havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Konyaspor sahadan 1-0 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

"YÖNETİM İSTİFA, SERGEN İSTİFA"

Konuk ekibin attığı gol sonrasında tribünler takıma, yönetime ve Sergen Yalçın'a tepki gösterdi.

Konyaspor'un 90+8'de Enis Bardhi'nin penaltıdan attığı golün ardından Tüpraş Stadyumu'nda tribünlerden “Yönetim istifa, Sergen istifa” tezahüratları yapıldı.

SU ŞİŞELERİ ATILDI

Siyah-beyazlı taraftarlar teknik direktör Sergen Yalçın'ı istifaya davet ederken, tecrübeli teknik adama su şişeleri atıldı.