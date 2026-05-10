Beşiktaş, Ünye Kadın SK karşısında galip geldi
Kadın Futbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Ünye Kadın SK takımını 2-1 yendi.
Ünye Şehir Stadyumu'ndaki maçın ilk yarısında siyah-beyazlı ekip, 10. dakikada Jelena Karlicic ile öne geçti.
Ünye Kadın SK, Mesuare Begallo'nun 12. dakikada attığı gol ile beraberliği sağladı.
İLAYDA, BEŞİKTAŞ'IN GALİBİYET GOLÜNÜ ATTI
Beşiktaş, 45. dakikada İlayda Civelek'in golüyle yeniden öne geçen taraf oldu.
Maç, Beşiktaş'ın 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.
