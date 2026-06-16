Beşiktaş, Vangelis Pavlidis için teklif yükseltti

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Vangelis Pavlidis için ısrarını sürdürüyor.

Benfica forması giyen Yunan forvete ilişkin son olarak Portekiz basınından, dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

35 MİLYON EURO HAZIR

A Bola'dan Hugo Forte'nin haberine göre, siyah-beyazlıların, Portekiz ekibine Yunan golcü için 35 milyon euro ödemeye hazır olduğunu bildirdi.

Ancak bu şartlardaki bir anlaşma, Benfica'nın ilgisini çekmiyor. Portekiz temsilcisi, 27 yaşındaki forveti şu aşamada 50 milyon euronun altında bir bedelle bırakmayı düşünmüyor.

BENFICA 50 MİLYON EURO İSTİYOR

Ayrıca Benfica, yeni sezonun başlangıcında oyuncuya ihtiyaç duyduğu için bu konuda taviz vermeye yanaşmıyor.

2024 yazında AZ Alkmaar'dan 18 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus karşılığında transfer edilen Yunan milli futbolcunun sözleşmesinde, 100 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.

BEŞİKTAŞ İKİ KATINI TEKLİF ETTİ

Beşiktaş'ın, Pavlidis'e Benfica'da kazandığı ücretin neredeyse iki katını teklif ettiği belirtiliyor.

Ancak Yunan futbolcunun, bu maaş farkını göz ardı edemese de ayrılmak için kulübüne baskı yapmayacağını net bir şekilde ortaya koyduğu ifade ediliyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 53 resmi maçta görev yapan Pavlidis, 30 gol ve 6 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.