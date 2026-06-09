Beşiktaş ve Fenerbahçe, Cody Gakpo'yu takipte!

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İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da hücum oyuncusu Cody Gakpo'nun geleceğiyle ilgili ortaya atılan iddialar, transfer piyasasını hareketlendirdi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Hollandalı yıldızın yeni sezondaki rolü konusunda soru işaretleri yaşadığı belirtilirken, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği öne sürüldü.

ENDİŞE DUYUYOR

TEAMtalk'ta yer alan habere göre; Gakpo, yeni teknik direktör Andoni Iraola'nın planlarında genç yıldız Rio Ngumoha'nın ön plana çıkmasından dolayı geleceği konusunda bazı endişeler taşıyor.

TEKLİF GELİRSE DEĞERLENDİRİLECEK

Liverpool'un şu aşamada 27 yaşındaki futbolcuyu satmayı düşünmediği belirtilse de, ciddi bir teklif gelmesi halinde değerlendirme yapılabileceği aktarıldı.

YOĞUN İLGİ

Öte yandan Gakpo'nun durumunun Avrupa'nın birçok kulübü tarafından takip edildiği kaydedildi.

Premier Lig'den Tottenham ve Aston Villa'nın yanı sıra İspanya'dan Atletico Madrid, İtalya'dan Milan'ın da Hollandalı yıldız için bilgi aldığı ifade edildi.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ TAKİPTE

Haberde, Türkiye'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da gelişmeleri yakından izlediği belirtildi.

Liverpool'un transfer konusundaki tavrında değişiklik yaşanması halinde iki Süper Lig devinin de oluşabilecek fırsatı değerlendirebileceği öne sürüldü.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Geride bıraktığımız sezonda Liverpool forması ile 52 maça çıkan 60 milyon euro piyasa değerine sahip Hollandalı yıldız, 9 gol 6 asistlik performans sergiledi.